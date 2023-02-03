Интегрированная графика Radeon 780M менее чувствительна к ограничению.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Vishnu Mohanan, Unsplash

Днями ранее в Сети появилась первая информация о производительности интегрированной графики Radeon 780M новых мобильных процессоров AMD Ryzen 7040 (Phoenix). Накануне тот же источник, китайский блогер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), опубликовал дополнительные результаты тестирования флагманского Ryzen 9 7940HS (8C/16T) на платформе с 32 ГБ двухканальной DDR5-5600, тестирование проводилось с разными ограничениями TDP в 3DMark Time Spy.



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При базовой мощности 54 Вт оценка процессора в бенчмарке составила 11343 балла и 8448 баллов при ограничении TDP до 25 Вт, снижение около 25%. Интегрированная графика при стандартном TDP набрала 2791 балл, с ограничением — 2486 баллов. В последнем случае производительность снизилась на 10…11%. По части центрального процессора, сравнение с присутствующими на рынке решениями текущего поколения от специалистов Wccftech показывает 15…16% преимущество над Ryzen 9 6900HX (8C/16T) и 11…12% отставание от Intel Core i9-12900H (14C/20T). Однако блогер предупредил, что результаты нерелевантны, поскольку платформа пока не работает на пике и не имеет окончательных драйверов. Несмотря на это, как видно, преимущество над текущими решениями AMD Ryzen 6000 уже значительно.

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Во время тестирования процессор повышал частоту до 5240 МГц, в среднем работая на уровне 4,2 ГГц при нагрузке на все ядра. Температура процессора в среднем составляла около 53°C, максимальное зафиксированное значение — 81°C. Ноутбуки на базе процессоров Phoenix ожидаются в конце квартала.