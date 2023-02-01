ROG Harpe Ace и ROG Hone Ace в исполнении Aim Lab Edition созданы специально для любителей шутеров.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания ASUS выпустила под брендом Republic of Gamers (ROG) новые игровую мышь и коврик, которые были созданы при сотрудничестве с профессионалами компании State Space Labs, стоящими за разработкой Aim Lab — виртуального тренажёра для улучшения реакции и точности в шутерах.

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Игровая мышь ROG Harpe Ace Aim Lab Edition была создана специально для любителей шутеров. Это одна из самых лёгких мышек на рынке, вес составляет 54 грамма, девайс оборудован оптическим датчиком ROG AimPoint с максимальным разрешением до 36000 DPI (макс. скорость 650 IPS, ускорение 50 G) и поддерживает технологию беспроводного подключения ROG SpeedNova в радиочастотном режиме 2,4 ГГц со сверхнизкой задержкой, высокой энергоэффективностью и минимизацией помех. В этом режиме аккумулятор ROG Harpe Ace обеспечивает до 90 часов работы. Специалисты Aim Lab разработали для мыши систему анализа показателей игрока и продвинутый оптимизатор настроек. Из других особенностей: ножки мыши с закруглёнными краями из 100% PTFE, применение микропереключателей с ресурсом 70 млн нажатий, гибкий и лёгкий кабель ROG Paracord в комплекте.

Коврик для игровой мыши ROG Hone Ace Aim Lab Edition отличается наличием меток измерений, которые пригодятся игрокам для оценки подвижности запястья и предплечья при настройке мыши в программном обеспечении Aim Lab × ROG 360, а также для тренировки резких разворотов (фликов) в шутерах. Поверхность коврика выполнена из гибридного тканевого материала, обеспечивающего оптимальное трение и равномерное отслеживание перемещений, обладает покрытием, защищающим от влаги, жира и пыли. В основании коврика резиновая прослойка толщиной 3 мм, что специалисты посчитали оптимальным для цепкости и комфорта.





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В Европе устройства уже доступны по рекомендованной розничной цене 159,90 евро за ROG Harpe Ace Aim Lab Edition и 39,90 евро за ROG Hone Ace Aim Lab Edition с учётом НДС.

Источники ASUS