Через пару недель ожидается следующий крупный релиз.

Mozilla накануне начала развёртывание первого точечного обновления Firefox 109.0.1, в нём нет исправлений безопасности, но есть поправки, решающие ряд значимых для некоторых пользователей проблем, сообщают в gHacks. Так в Firefox 109.0.1 сделан откат изменений, которые внесли в 109 выпуск для улучшения отображения шрифтов DirectWrite в операционных системах Windows — на некоторых конфигурациях это вызывало проблемы. Также исправлены недочёты, из-за которых браузер ранее могли ввести в ступор веб-страницы с большим количеством эмодзи.

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Далее по списку исправление, которое решает проблемы с авторизацией в рабочих сетях, использующих корпоративные прокси-серверы с аутентификацией kerberos, а также правки в дизайне — чекбоксы для обработчиков событий в инструментах разработчика привели к единым размерам. Следующее крупное обновление Firefox намечено на 14 февраля, текущее точечное можно скачать вручную с сайта Mozilla, либо дождаться, когда браузер обновится автоматически, если это разрешено настройками пользователя.

Источники gHacks