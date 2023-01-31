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Возможно, Acer расширит линейку игровых видеокарт Predator моделями AMD Radeon RX 7000
В прошлом году компания неожиданно выпустила для розничной продажи собственные варианты видеокарт Intel.
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Constant Loubier, Unsplash

Компания Acer в прошлом году неожиданно выпустила для розничной продажи собственные варианты видеокарт Intel Arc серии A в фирменной игровой линейке Predator. Причём старшие варианты оснащались системой охлаждения BiFrost с очень необычной конструкцией, сочетающей центробежный и осевой вентиляторы. По слухам с китайских форумов BoardChannels, компания работает над дальнейшим расширением линейки графических ускорителей Predator новыми моделями от компании AMD и якобы уже подготовила для этого производственные мощности, сообщает VideoCardz.

(Машинный перевод с китайского). Источник: BoardChannels и VideoCardz

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Видеокарты должны выпустить в этом году, специалисты предполагают, что это могут быть не флагманские модели, а варианты среднего класса. Получат ли они такую же необычную систему охлаждения BiFrost, неизвестно, адаптировать конструкцию может быть проще для моделей среднего класса с небольшим энергопотреблением и тепловыделением. Более никаких подробностей нет. Также пока ничего неизвестно о сроках выпуска видеокарт AMD серий Radeon RX 7800 и RX 7700, похоже, что в компании сейчас сосредоточены на исправлении драйверов для новой серии.

Источники
BoardChannels
VideoCardz, ITHome
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#видеокарты #acer
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