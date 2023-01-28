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Влияние Microsoft DirectStorage на частоту кадров в играх опровергли
Ранее появившаяся информация о снижении производительности оказалась следствием ошибки измерений.
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На неделе состоялся релиз первой игры с поддержкой Microsoft DirectStorage, ролевого боевика Forspoken. В игре реализован встроенный бенчмарк, так что каждый может оценить работу DirectStorage — технологии быстрой загрузки, которая переносит задачи декомпрессии ресурсов с центрального на графический процессор. На один из главных вопросов, влияет ли технология на производительность графической подсистемы, поспешили ответить специалисты PC Games Hardware, тесты которых показали 10% снижение средней частоты кадров при переходе от твердотельного накопителя SATA к NVMe PCIe. Тестирование проводилось с лучшей на данный момент потребительской видеокартой GeForce RTX 4090 от NVIDIA. За последние несколько дней никому не удалось воспроизвести такие результаты, в The Verge объяснили, что никакого влияния на частоту кадров технология не оказывает, а результаты PC Games Hardware — ошибка измерений.

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Для тестирования в The Verge тоже выбрали систему на базе GeForce RTX 4090, использовали SATA и PCIe 4.0 твердотельные накопители — частота кадров была везде одинаковая. Это же подтверждает тестирование ресурса HardwareLuxx, на видеокартах NVIDIA, AMD и Intel не замечено никакой существенной разницы, всё в пределах погрешности — 1…2 кадра в секунду. Подвох заключается в том, что во время переходов между тестовыми сценами в бенчмарке Forspoken частота кадров резко возрастает, а поскольку на SATA накопителях загрузки дольше, то и средний результат в итоге выше. Специалисты PC Games Hardware не исключили из набора данных переходные отрезки и поэтому получили такие результаты. Разработчики программы CapFrameX для анализа частоты кадров напомнили в своём Twitter*, что в числе её возможностей есть необходимые инструменты, чтобы исключать из анализа отрезки тестирования с заведомо недостоверными данными.

Источники
The Verge
HardwareLuxx
@CapFrameX в Twitter*
* заблокирован в РФ
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#ssd #твердотельные накопители #игры #directstorage
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