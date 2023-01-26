Днями ранее состоялся релиз ролевой игры Forspoken, первого проекта с поддержкой технологии Microsoft DirectStorage. В игру внедрена технология версии 1.1, в которой работает декомпрессия ресурсов силами графического процессора. DirectStorage разгружает центральный процессор, использует все преимущества современных M.2 SSD NVMe накопителей, ускоряя загрузку игровых данных в память видеокарты, а также оптимизирует распаковку этих данных для GPU, ориентированных на параллельное выполнение множества однотипных задач. В конечном итоге, загрузка игровых уровней ускоряется вплоть до того, что разработчики могут делать виртуальные миры бесшовными. Однако очевидно, что на GPU ложится дополнительная работа, загрузка ускоряется, но что со средней общей производительностью? Она снижается, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на результаты тестирования ресурса PC Games Hardware.
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Специалисты PC Games Hardware тестировали игру и DirectStorage на системе, состоящей из процессора Intel Core i9-12900K, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090, а также трёх SSD накопителей: одного SATA и двух M.2 NVMe (PCIe 4.0 и 3.0), модели которых, к сожалению, не уточнялись. Тест проводился в разрешении 4K и наибольший средний FPS показала система, использующая SSD с интерфейсом SATA. При использовании M.2 накопителей средний FPS снизился примерно на 9…10%. Частота кадров по редким и очень редким событиям не изменилась.
Специалисты доказали, негативное влияние на средний FPS есть, даже на такой продвинутой системе в разрешении 4K. Какой будет разница на менее производительных системах, в других разрешениях, с другими накопителями — только предстоит выяснить. К тому же, технология новая и наверняка её ждёт ещё множество оптимизаций. Что касается скорости загрузки, на быстрых M.2 NVMe накопителях она многократно уменьшается, по сравнению с SATA вариантами. Развёрнутых и надёжных тестов пока не так много, например, результаты YouTube канала BENCHMARKS FOR GAMERS показывают, что временами разница в скорости может превышать 7 раз, с другой стороны, загрузки всё равно быстрые, если на NVMe накопителе это около 1 секунды, то на SSD — около 7 секунд.