Также расширены возможности мониторинга напряжений DDR5.

Michael Dziedzic, Unsplash

Программа для мониторинга HWMonitor от команды разработчиков CPUID, стоящих также за утилитой CPU-Z, обновилась до версии 1.49 и теперь поддерживает новое аппаратное обеспечение, в частности, процессоры AMD Ryzen 7000X3D и Intel Core i9-13900KS, первый процессор с частотой до 6,0 ГГц из коробки, сообщает ComputerBase. Кроме этого, реализована поддержка 65-ваттных процессоров Ryzen 7000, видеокарт Radeon RX 7900 XTX и XT, расширены возможности мониторинга напряжений DDR5 VDD, VDDQ, VDDP и VOUT.

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Если 65-ваттные процессоры AMD Ryzen 7000 уже поступили в продажу, то для Ryzen 7000X3D дата неизвестна. Ранее появившаяся информация о доступности 14 февраля оказалась недействительной, официально известно только то, что процессоры должны появиться в феврале. Возможно, сроки связаны со степенью готовности программного обеспечения — в новом поколении процессоров с 3D V-Cache компания усложнила себе задачу, оснастив дополнительным кэшем только один чиплет с ядрами на старших моделях Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D. Теперь нужно разработать программное обеспечение, которое будет перемещать чувствительные к скорости памяти приложения на чиплет с дополнительным кэшем. Дополнительные оптимизации будут реализованы на уровне Windows и драйвера чипсета.

Источники CPUID ComputerBase