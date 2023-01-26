Пока не догнал флагманский 64-ядерный Threadripper, но имеет все шансы.

Intel готовится к презентации новых процессоров Xeon W-3400 и W-2400 семейства Sapphire Rapids для рабочих станций и высокопроизводительных настольных систем. В частности, эти процессоры, по крайней мере, часть из них, рассматривают как преемников некогда популярной у энтузиастов серии Core X, которая, судя по всему, канула в небытие. Судя по слухам, модельный ряд Intel готовит внушительный, конечно же самые производительные решения войдут в линейку процессоров W-3400 с многокристальной компоновкой. Здесь ожидают модели с количеством ядер до 56, поддержкой 8-канальной DDR5 и 112 линий PCIe Gen5, одна такая накануне впервые отметилась в Geekbench.

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В бенчмарке был протестирован Intel Xeon W9-3495X, это должен быть флагманский процессор в линейке Xeon W-3400. Тестовая платформа включала материнскую плату Supermicro X13SWA-TF и 128 ГБ памяти DDR5-4800 в восьмиканальном режиме. Оценки платформа получила довольно высокие, но специалисты Wccftech отмечают, что процессор, скорее всего, является инженерным образцом и не работал на полной мощности. Зафиксированная Geekbench частота находилась на отметке 3,2 ГГц, максимальная 4,6 ГГц, в то время как слухи указывают на пиковую частоту модели до 4,8 ГГц. Так или иначе, первые оценки 1284 балла в одноядерном тестировании и 36990 баллов в многоядерном, что близко к показателям конкурирующих решений AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX.

В случае с процессорами AMD Ryzen Threadripper лучше пользоваться не статистикой средних оценок Geekbench, а данными по отдельным результатам, так на момент написания в базе бенчмарка свежие результаты для 64-ядерного Threadripper PRO 5995WX колеблются в диапазоне 1400…1650 баллов в одноядерных тестах и 40000…47000 в многоядерных, так что Intel подбирается к конкуренту и финальная версия процессора имеет все шансы вырваться вперёд несмотря на меньшее количество ядер.

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Презентация процессоров Intel Xeon W-3400 и W-2400 ожидается 15 февраля, модели линейки W-2400 будут монолитными, предлагая количество ядер от 6 до 24, поддержку 4-канальной DDR5 и 64 линий PCIe Gen5. Серверные процессоры Intel Xeon Sapphire Rapids компания представила 10 января, кратко об этом сообщалось здесь.

Источники Geekbench Wccftech