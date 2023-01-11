Энтузиасты получат доступ к Sapphire Rapids в линейке W-3400 и W-2400.

Вчера Intel представила большой ассортимент серверных продуктов, в частности, процессоры Xeon Scalable 4-го поколения (Sapphire Rapids) в базовом исполнении, версии MAX с памятью типа HBM в одном корпусе, также была представлена и серия графических ускорителей MAX (Ponte Vecchio).

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Новые процессоры Xeon Scalable 4-го поколения будут конкурировать с решениями AMD EPYC семейства Genoa, выпущенными в конце прошлого года, а также другими модификациями, запланированными на этот год. Всего Intel представила 52 процессора, модели разделяются по нескольким критериям. Например, присутствует 10 категорий по назначению: есть категория с моделями общего назначения, модели в других категориях оптимизированы для решения определённых задач и/или применения в определённых системах и условиях. Процессоры делятся на серии: Max (9400), Platinum (8000), Gold (6000 и 5000), Silver (4000) и Bronze (3000), а в зависимости от количества ядер, конструкции самого процессора и других возможностей, присутствует сегментация на модели XCC (Extreme Core Count) и MCC (Medium Core Count). Максимальное количество ядер в серии 60, минимальное 8.

Как отмечают специалисты Tom’s Hardware, большему количеству ядер в процессорах AMD EPYC Genoa компания Intel противопоставляет новые технологии для значительного ускорения выполнения таких задач, как шифрование, сжатие и перемещение данных, анализ данных и др. Обычно для этого требуются дискретные ускорители, но в случае с Intel Sapphire Rapids всё уже заложено в процессоры: в зависимости от модели «из коробки» доступны разные сочетания ускорителей, при этом многие модели поддерживают новую модель оплаты Intel On-Demand, когда доступ к определённым возможностям активируется «по подписке» по мере необходимости.

Специалисты Wccftech вынесли основные тезисы об увеличении производительности относительно предыдущего, 3-го поколения процессоров Intel Xeon:

В среднем, новые процессоры на 53% производительнее в задачах общего назначения

До 10 раз производительнее при работе с нейронными сетями и их обучении

До 2 раз производительнее в vRAN нагрузках и сжатии данных

До 3 раз производительнее в анализе данных

Отдельно, модели Xeon Max до 3,7 раз производительнее в требовательных к памяти задачах высоко-производительных вычислений

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Также Wccftech сообщает, что во время мероприятия Intel анонсировала презентацию долгожданных процессоров Xeon семейства Sapphire Rapids серии W для рабочих станций и высоко-производительных настольных систем — она состоится 15 февраля. Будут представлены две серии, W-3400 и W-2400.