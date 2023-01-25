Intel следит за графиком новых релизов и старается не отставать с выпуском новых драйверов для дискретных видеокарт Arc, а также интегрированной графики Iris Xe. Так новый выпуск не только добавляет поддержку игры Forspoken, но и исправляет ряд ошибок — накануне для загрузки стал доступен бета-драйвер версии 31.0.101.4090.
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Если новый релиз не привлёк вашего внимания, возможно, заинтересует то, что для видеокарт Arc исправили проблемы с зависаниями и критическими ошибками в A Plague Tale: Requiem, графические проблемы в Need for Speed: Unbound. В последнем случае исправления были внесены и для поддерживаемой драйвером интегрированной графики некоторых серий процессоров Intel Core, на этих решениях в игре наблюдались проблемы с отображением цветов. Похожую проблему iGPU исправили в Battlefield 2042, а в Total War: Warhammer III избавились от критических ошибок во время запуска.
Список известных проблем по-прежнему довольно большой, остаётся надеяться, что компания будет планомерно работать над их решением, всё-таки хотелось бы, чтобы новый игрок закрепился на рынке дискретных игровых видеокарт. К слову, в Сети была замечена неизвестная видеокарта Intel Arc с графическим процессором на 16 блоков Xe, возможно, новый вариант.
- Источники
- Intel
- TechPowerUp