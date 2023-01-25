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Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD Ryzen 7000X3D будут поддерживать Precision Boost 2 и Curve Optimizer, но не ручной разгон ядер
Свободно можно будет разгонять память и шину Infinity Fabric.
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Timothy Dykes, Unsplash

Пару дней назад различные ресурсы сообщали, что AMD может-таки разблокировать полноценный разгон на процессорах Ryzen 7000X3D — соответствующие отметки появились на страницах официального сайта со спецификациями новых процессоров 3D V-Cache. Незадолго до этого AMD указала на страницах этих процессоров информацию о сроках выпуска и вскорости стало известно, что она недостоверна. Все понимали, что информация о поддержке разгона может быть очередной ошибкой, тем не менее, новости об этом распространились. Это действительно оказалось ошибкой, она уже исправлена на сайте AMD, на страницах Ryzen 7950X3D, 7900X3D и 7800X3D строки Unlocked for Overclocking больше нет, но не все отредактировали первоначальные сообщения.

Слева информация 23 января, справа — сегодня. Источник: @9550pro в Twitter*

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Окончательную ясность в этот вопрос вносит комментарий AMD ресурсу HardwareLuxx, специалисты компании объясняют, что процессоры Ryzen 7000X3D будут поддерживать разгон оперативной памяти и шины Infinity Fabric. В дополнение к этому новое поколение получило поддержку технологий Precision Boost 2 (PBO) и Curve Optimizer, что позволит в некоторой степени увеличить производительность и скорректировать зависимость частот от напряжения, может быть, получится выиграть что-то по мегагерцам, но процессоры Ryzen 7000X3D не будут иметь возможности ручного разгона.

Источники
HardwareLuxx
@9550pro в Twitter*
* заблокирован в РФ
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#amd #процессоры #amd ryzen #разгон
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