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Видеокарты после ремонта и майнинга маскируют, нанося на чипы памяти краску с новой маркировкой
Это скрывает истинные номера чипов, которые могут сильно отличаться, а также желтизну текстолита после перепайки или работы при высоких температурах.
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Blaz Erzetic, Unsplash

После завершения очередного бума майнинга вторичный рынок заполонили видеокарты. Торговые площадки завлекают изобилием объявлений, однако осведомлённость покупателей растёт и уже не так-то просто продавать «замученные» видеокарты под видом новых. Недобросовестные продавцы пытаются скрыть реальную предысторию: очистка, замена вентиляторов, восстановление заводских пломб — всё это самые бесхитростные методы. Вероятно, многим известно, что жёлтый оттенок текстолита подложки графического процессора или чипов памяти — явный признак того, что видеокарта была под воздействием высоких температур, либо во время ремонта с пересадкой чипа, либо во время длительной эксплуатации под высокой нагрузкой, например, в майнинговой ферме. На ремонт, при котором проводилась замена чипов памяти, может указывать маркировка с разными номерами партий. Чтобы это скрыть, продавцы теперь окрашивают чипы и наносят на них слой-маску с новой маркировкой, сообщает VideoCardz, ссылаясь на расследование, которое провёл YouTube блогер Искандар Соуза (Iskandar Souza) и мастер Пауло Гомес (Paulo Gomes).

Слой краски с фальшивой маркировкой снимается скальпелем после нагрева
Источник: Iskandar Souza, YouTube

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В видео обсуждается текущая ситуация с видеокартами на вторичном рынке и площадках онлайн коммерции, также специалист рассказывает, как отличить бывшие в употреблении видеокарты от новых, в том числе, по оттенку текстолита. Если до графического процессора ещё нужно добраться, то чипы памяти в некоторых случаях видны сразу, но их «здоровый» равномерный окрас и маркировка ни о чём не говорит. На примере подопытной Radeon RX 550 специалист показывает, что на чипы памяти нанесён слой краски, а на нём новая маркировка, чтобы все номера партий были одинаковыми. Невооружённым взглядом это не заметить, слой краски хорошо снимается острым предметом после нагрева, что и демонстрируется в видео. Сняв слой с фальшивой маркировкой, можно увидеть, что в видеокарте установлены чипы памяти совершенно разных серий — это не новая видеокарта, а восстановленная.

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Недавно в Сети обсуждался случай с аномальным наплывом неисправных видеокарт Radeon RX 6900 и 6800 в одну из мастерских. Точная причина в итоге найдена не была, но оказалось, что все видеокарты были куплены на вторичном рынке и вышли из строя спустя пару дней эксплуатации. Мастер предположил, что все видеокарты были куплены в одном и том же месте, где хранились неправильно, при высокой влажности. Графические процессоры видеокарт потрескались и развалились, что бывает со впитавшими влагу чипами при нагреве до высоких температур под нагрузкой.

Источники
Iskandar Souza, YouTube
VideoCardz
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#видеокарты
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