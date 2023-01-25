Это скрывает истинные номера чипов, которые могут сильно отличаться, а также желтизну текстолита после перепайки или работы при высоких температурах.

Blaz Erzetic, Unsplash

После завершения очередного бума майнинга вторичный рынок заполонили видеокарты. Торговые площадки завлекают изобилием объявлений, однако осведомлённость покупателей растёт и уже не так-то просто продавать «замученные» видеокарты под видом новых. Недобросовестные продавцы пытаются скрыть реальную предысторию: очистка, замена вентиляторов, восстановление заводских пломб — всё это самые бесхитростные методы. Вероятно, многим известно, что жёлтый оттенок текстолита подложки графического процессора или чипов памяти — явный признак того, что видеокарта была под воздействием высоких температур, либо во время ремонта с пересадкой чипа, либо во время длительной эксплуатации под высокой нагрузкой, например, в майнинговой ферме. На ремонт, при котором проводилась замена чипов памяти, может указывать маркировка с разными номерами партий. Чтобы это скрыть, продавцы теперь окрашивают чипы и наносят на них слой-маску с новой маркировкой, сообщает VideoCardz, ссылаясь на расследование, которое провёл YouTube блогер Искандар Соуза (Iskandar Souza) и мастер Пауло Гомес (Paulo Gomes).



Источник: Слой краски с фальшивой маркировкой снимается скальпелем после нагреваИсточник: Iskandar Souza, YouTube

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В видео обсуждается текущая ситуация с видеокартами на вторичном рынке и площадках онлайн коммерции, также специалист рассказывает, как отличить бывшие в употреблении видеокарты от новых, в том числе, по оттенку текстолита. Если до графического процессора ещё нужно добраться, то чипы памяти в некоторых случаях видны сразу, но их «здоровый» равномерный окрас и маркировка ни о чём не говорит. На примере подопытной Radeon RX 550 специалист показывает, что на чипы памяти нанесён слой краски, а на нём новая маркировка, чтобы все номера партий были одинаковыми. Невооружённым взглядом это не заметить, слой краски хорошо снимается острым предметом после нагрева, что и демонстрируется в видео. Сняв слой с фальшивой маркировкой, можно увидеть, что в видеокарте установлены чипы памяти совершенно разных серий — это не новая видеокарта, а восстановленная.

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Недавно в Сети обсуждался случай с аномальным наплывом неисправных видеокарт Radeon RX 6900 и 6800 в одну из мастерских. Точная причина в итоге найдена не была, но оказалось, что все видеокарты были куплены на вторичном рынке и вышли из строя спустя пару дней эксплуатации. Мастер предположил, что все видеокарты были куплены в одном и том же месте, где хранились неправильно, при высокой влажности. Графические процессоры видеокарт потрескались и развалились, что бывает со впитавшими влагу чипами при нагреве до высоких температур под нагрузкой.