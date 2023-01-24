На данный момент для бизнеса важнее унификация и снижение затрат.

Martin Katler, Unsplash

Накануне в Сети стали появляться очередные слухи об обновлении игровой консоли Sony PlayStation 5 (PS5). Кто-то даже заявлял о подготовке Pro версии с жидкостным охлаждением, что полностью противоречит прослеживаемому курсу на упрощение и удешевление конструкции, которого, судя по заявлениям надёжных инсайдеров, компания и будет придерживаться в дальнейшем. Так известный в игровой индустрии инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в своём Twitter* отметил, что слышал больше о PS6 следующего поколения, чем о PS5 Pro или Slim. В условиях, когда дефицит компонентов всё ещё ощущается, экономика нестабильна и есть риски глобальной рецессии, расширение ассортимента консолей и выпуск новых моделей не выгоден и не имеет смысла для бизнеса.

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Новая версия PS5 появится в этом году, считает Хендерсон, массовое производство ожидается в апреле, старт продаж — в сентябре. Но это не будет Pro или Slim версия, скорее переосмысление оригинальной консоли, опять-таки направленное на унификацию, снижение затрат на производство и поставки. Ранее инсайдер сообщал о подготовке PS5 со съёмным дисководом. Возможно, консоль станет чуть компактнее, но в аппаратном обеспечении существенных изменений не ожидается. Не похоже, что все возможности консоли уже задействованы и вряд ли будут в релизах этого года, отмечает Хендерсон, также высказывая неуверенность в том, что PS5 Pro или Slim вообще появятся в этом поколении.

Источники @_Tom_Henderson_ в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ