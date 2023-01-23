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AMD может готовить гетерогенные мобильные процессоры Phoenix с TDP 15-28 Вт, а также 9 Вт модели
Сроки появления инсайдеры пока не называют.
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В начале месяца AMD представила несколько новый серий мобильных процессоров, включая Ryzen 7040 (Phoenix, PHX) — эффективные 4-нм решения с производительной интегрированной графикой и встроенным ИИ ускорителем. Несколько представленных 8- и 6-ядерных моделей работают в диапазоне мощности 35…54 Вт. Возможно, в будущем компания расширит серию моделями с меньшим TDP или даже выпустит обновлённое семейство. Так Twitter* блогер Kepler, известный частыми находками всяких интересностей в коде открытых драйверов, дополнил слухи о разработке серии обновлённых процессоров PHX2 новой информацией о существовании подкатегории PHX2e. На это сообщение в Twitter* откликнулся инсайдер All The Watts!!, намекнув, что PHX2e — это разновидность процессоров категории U с базовым TDP 9 Вт.

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Что касается предыдущих слухов, в сообщении пользователь напоминает предсказания инсайдера, где тот рассказывал о процессорах PHX2, как о гетерогенных решениях, сочетающих ядра на базе архитектур Zen4 и Zen4C. Это же предсказание от ноября прошлого года содержало информацию о серии PHX и она подтвердилась. В числе конфигураций процессоров PHX2 инсайдер называл вариант, сочетающий 2 ядра Zen4 и 4 ядра Zen4C, а также 4 вычислительных блока CU графики RDNA 3. Ожидаемый базовый тепловой пакет таких моделей находится в диапазоне 15…28 Вт.

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После того, как AMD представила для серверного сегмента вариант архитектуры Zen с более плотным расположением ядер, многие пользователи ожидают, когда эти наработки применят в потребительских процессорах, ведь конкурент уже вовсю использует преимущества компоновки малых и больших ядер в своих продуктах. AMD пока справляется с конкуренцией только большими ядрами, да и не все пользователи по достоинству оценивают процессоры гетерогенной конструкций. Однако в ноутбуках она показывает себя очень неплохо и, возможно, AMD хочет опробовать её, начав не с самой производительной категории. Есть вероятность, что гонка в количестве ядер между компаниями приведёт к большему распространению гетерогенной архитектуры.

Источники
@Kepler_L2 в Twitter*
@All_The_Watts в Twitter*
* заблокирован в РФ
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#amd #процессоры
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Кочегар, покажи козью ножку из махорки. Кстати замути статью с названием: "Как сэкономит на сигаретах и как правильно крутить козью ножку"
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Уцы
11:17
Этот табак махорка, Аргентина . 24 руб пакетик, Я посщитал, здесь примерно пять пачек сигарет в этом пакетике.
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Шебуршоид
11:17
Ты однотипно доказываешь. Что тогда, что сейчас. Ты не заметил, что ты палишься, атишник?
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
Лёха
11:16
Удалять это проявлять слабость - ты сам говорил. А я сильный.
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Шабашу В-Долгосрок
11:16
Еще и плитка другая, особенно сбоку.
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
Уцы
11:15
Ухахахаха ого ты кринжуху выдал , удали не позорься.
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
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