Но предсказания инсайдеров по характеристикам пока не впечатляют.

Появляется всё больше слухов о видеокартах среднего класса в серии NVIDIA GeForce RTX 40, в конце первого, втором квартале этого года инсайдеры ожидают появление моделей RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Новая информация о предполагаемой цене и уровне производительности появилась накануне. Со ссылкой на китайский MyDrivers ресурс VideoCardz сообщает, что рекомендованная цена RTX 4060 Ti может быть близка к 500 USD, допуская, что видеокарте назначат цену 499 USD, как и модели RTX 3070 прошлого поколения.

реклама

Это значительное повышение цены для видеокарты в данном классе, но если ориентироваться не на обозначения видеокарт, а на производительность, то RTX 4060 Ti приписывают тот же уровень, что и RTX 3070. На это намекает Twitter* инсайдер kopite7kimi, который также ранее сообщил, что RTX 4060 Ti планируют оснастить графическим процессором AD106-350, в котором будут активны 4352 CUDA-ядра, а объём видеопамяти GDDR6 составит 8 ГБ.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Различные источники склоняются к применению 128-битной шины видеопамяти, что будет означать существенное снижение пропускной способности, но, вероятно, нивелировать это можно за счёт кэш-памяти. Предполагается, что объём L2 вырастет в 8 раз, до 32 МБ, но достаточного ли этого для видеокарты такого класса? В числе достоинств новинки также может оказаться энергопотребление, по последним прогнозам, TDP видеокарты составит 160 Вт.

Источники MyDrivers @kopite7kimi в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ