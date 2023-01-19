Она получит 5,5-дюймовый OLED дисплей.

Бренд AyaNeo планирует выпустить не только первую в своём классе портативную игровую консоль с дискретной графикой, но и первую в своём портфолио консоль на базе операционной системы Android. Модель получила название Pocket Air — это действительно компактное карманное устройство, которое ориентировано на ретро игры. Для управления игровой библиотекой и запуска игр на устройство будет предустановлен фирменный лаунчер AyaSpace, сообщает ресурс Liliputing.

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По характеристикам информации пока мало, Pocket Air планируют оснастить 5,5-дюймовым OLED дисплеем, поддерживается беспроводное подключение по Wi-Fi, что может позволить существенно расширить область применения устройства за счёт облачных игровых сервисов. Pocket Air будет иметь левый и правый аналоговые джойстики, крестовину D-Pad, кнопки бамперы или плечевые кнопки, а также другие функциональные клавиши. Джойстики и триггерные кнопки оснастят датчиками Холла. Цветовое оформление устройства тоже будет выполнено в ретро стиле, преимущественно в белом цвете с коричневыми вставками.

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Готовые образцы устройства планируют показать в первом квартале, в это же время начнётся набор в команду для внутреннего тестирования. Продажи устройства запланированы на второй квартал этого года.