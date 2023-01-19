Но сама видеокарта GeForce RTX 4090 не пострадала, только штекер и разъём питания.

Phil Reid, Unsplash

NVIDIA оснастила видеокарты GeForce RTX 40 разъёмом питания 12VHPWR — это новый стандарт, который, вероятно, в ближайшем будущем найдёт применение в большинстве видеокарт. Не обошлось без нюансов, разъём получился довольно «капризный». Как показала практика, многие пользователи не готовы к дополнительным сложностям: не до конца вставленный штекер 12VHPWR, чрезмерное усилие, подключение штекера под углом, многократное переподключение — эти и другие факторы могут нарушить контакт, в свою очередь, это может привести к перегреву и оплавлению, как самого штекера, так и разъёмов.

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NVIDIA провела расследование таких случаев и заключила, что проблема в неправильном подключении — пострадавшие пользователи вставляли штекер не до конца, замок не защёлкивался. Наличие дорогого кабеля 12VHPWR от стороннего производителя не означает, что бдительность можно ослабить, при неправильном подключении от кабеля практически ничего не зависит, оплавиться может любой. Это доказывает ситуация пользователя Reddit под псевдонимом Humble-Brilliant-654, в его случае оплавился кабель от компании CableMod, пострадал и разъём на видеокарте Gigabyte GeForce RTX 4090, сама видеокарта осталась работоспособной, сообщает Wccftech.



Источник: Стоит обратить внимание на полосу контакта на штекере и пузырёкИсточник: Humble-Brilliant-654, Reddit Wccftech (фото кадрировано)

Пользователь не приводит снимки подключения кабеля до инцидента, так что невозможно утверждать о правильности подключения кабеля, однако пользователи заметили несколько признаков того, что штекер был вставлен не полностью. На штекере видна полоса контакта и она находится на довольно большом расстоянии от основания. Также на это намекает пузырёк пластика на одной из оплавленных направляющих, он заполнил пустующее пространство, а если бы штекер был вставлен полностью, пузырька, скорее всего, в этом месте не было бы. Похоже, что из-за нагрева оплавилась даже оплётка кабелей.

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Этот случай в очередной раз напоминает, что к подключению кабелей 12VHPWR нужно относиться очень серьёзно. От последствий неправильного подключения не спасёт ни оригинальный кабель 12VHPWR, ни кастомное решение от стороннего производителя. Что касается CableMod, производителя можно похвалить за быстрый отклик и готовность осуществить замену в кратчайшие сроки.