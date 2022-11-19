Когда штекер вставлен не до конца в разъём.

Phil Reid, Unsplash

На сайте поддержки NVIDIA появился официальный комментарий по поводу плавления адаптеров питания 12VHPWR и похоже, что коллектив ресурса Gamers Nexus оказался прав, причиной плавления считается неправильное подключение адаптера — штекер не до конца вставлен в разъём. Что интересно, NVIDIA говорит всего лишь о 50 случаях плавления, а как отмечает Gamers Nexus в новом материале на YouTube, видеокарт GeForce RTX 4090 продано более 125000. Странно, что говорится только о 50 случаях, поскольку на момент написания только на портале Reddit подтверждено 26 случаев, но всё же при таком объёме продаж проблема действительно должна быть редкой.

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NVIDIA предлагает сначала подключать адаптер к видеокарте, а только потом устанавливать её в корпус и подключать к материнской плате. Очевидно, что вне корпуса подключить адаптер удобнее и снижается вероятность того, что штекер будет вставлен не до конца или с искривлением.

На оплавленных адаптерах линия сопряжения видна на пластиковых коннекторах, значит штекер был вставлен не до конца. Источник: NVIDIA

Компания приводит фотографию с примерами правильного и неправильного подключения, на верхнем снимке отчётливо видно, что штекер не вставлен полностью, на нижнем фото подключение правильное — зазора между штекером и разъёмом нет. Но, как ранее отмечали специалисты, нужно обращать внимание не только на отсутствие зазора, фиксатор штекера должен был защёлкнут, а это не всегда соблюдается из-за отсутствия чёткой тактильной обратной связи. Если фиксатор не защёлкнут, соединение может нарушиться.

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NVIDIA также отмечает, что все покупатели, столкнувшиеся с проблемой, могут рассчитывать на ускоренный процесс замены видеокарты. А как дополнительно отмечает Gamers Nexus, в компании сейчас изучают способы для повышения надёжности соединения, по слухам, готовится новый дизайн штекера с укороченными контактами сигнальных линий, что станет дополнительной защитой от неполного подключения штекера.