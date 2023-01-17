Веб-браузер Firefox 109 стал доступен, одним из существенных нововведений является интеграция поддержки API расширений Manifest V3 (MV3). Поддержка Manifest V2 в браузере остаётся, поэтому все расширения продолжают работать, как и работали. Появилась кнопка с выпадающим меню расширений, в ней собраны все расширения, не закреплённые принудительно на панели инструментов. В выпадающем меню можно увидеть, какие расширения имеют доступ к текущей странице, быстро перейти в настройки.
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В числе других нововведений
- включение для процессов воспроизведения контента защиты от эксплойтов Arbitrary Code Guard в поддерживающих её операционных системах Windows,
- Улучшена доступность: работать с базовым инструментом HTML для выбора даты и времени теперь можно только с помощью клавиатуры, также заработали стандартные сочетания клавиш для навигации по сетке календаря и переключателям выбора месяца
- Сборки браузера для пользователей из Испании и Аргентины теперь включают словари проверки орфографии es-ES или es-AR соответственно.
Будет полезно знать, что в выпуске исправили 11 уязвимостей, 5 из которых имеют высокий класс опасности, а в macOS изменили поведение сочетания клавиш Ctrl или Cmd с трекпадом и колёсиком мыши, теперь они отвечают за прокрутку страницы, а не масштабирование. Также были внесены коррективы в интерфейс вкладки «Обзор Firefox», добавлена возможность удалять ссылки. Больше подробностей на странице изменений к релизу.