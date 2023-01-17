Вариантов ноутбуков очень много.

Ritupon Baishya, Unsplash

Компания Asus представила большой ассортимент игровых ноутбуков в линейках ROG и TUF Gaming на базе новых дискретных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40. Как известно, при выборе ноутбука нужно обращать внимание не только на используемые в его составе компоненты, но и на лимиты мощности. Разница производительности между двумя одинаковыми ноутбуками может быть довольно большой из-за того, что в одном заложены более жёсткие лимиты TDP. Утопая в большом ассортименте ноутбуков, легко упустить из виду особенности той или иной модели, но Asus позаботилась о покупателях и представила таблицу, где присутствует весь спектр вариантов каждой из моделей, сообщает Guru3D. Для каждого варианта указано кодовое обозначение, используемый графический ускоритель, его частоты и мощность. Это позволит не ошибиться с выбором.

Guru3D Характеристики мощности графического процессора GeForce в игровых ноутбуках Asus ROG и TUF 2023 года (на 12 января). Источник: Asus ROG

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На момент публикации таблица выше приводится на сайте Asus, но производитель может изменять характеристики в любой момент, а значит и информация выше может в любой момент потерять актуальность. Поэтому при выборе ноутбука пользоваться нужно только актуализированными данными на официальном сайте производителя, также никогда не помешает проверять, совпадают ли характеристики у моделей, предназначенных для продажи в разных регионах.

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Компания отмечает, что некоторые ноутбуки могут не достигать заявленной мощности графического процессора, если не используется режим Turbo или «Ручной режим» Manual в приложении Armoury Crate. Кроме того, панель управления NVIDIA может не отображать тактовые частоты ROG Boost OC, указанные в таблице. Вместо этого приложение NVIDIA покажет стандартные значения, даже если ROG Boost OC активен.