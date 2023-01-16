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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Башенный кулер SilverStone с 92-мм вентилятором 5000 об/мин может отвести 270 Вт от новых Intel Xeon
Давление вентилятор создаёт знатное.
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Череда переносов завершилась и Intel наконец-то представила 10 января новые серверные процессоры Xeon Scalable 4-го поколения семейства Sapphire Rapids. Семейство получилось довольно большим, в нём представлены разные категории процессоров, в частности, несколько моделей, оптимизированных для жидкостного охлаждения. К жидкостному и иммерсионному охлаждению в серверном сегменте уделяется всё больше внимания, но самым простым является воздушное и компания SilverStone подготовила для процессоров Xeon Scalable 4-го поколения башенный кулер XE04-4677.

Источник: SilverStone и hermitage akihabara

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Кулер поддерживает соответствующий разъём Intel LGA4677, его размеры 93×118×126 мм, он может быть установлен в серверную стойку 4U. Крупная пластина основания должна накрыть всю крышку процессора, массиву рёбер тепло передаётся от пяти 6-мм тепловых трубок, заявлено, что кулер может отвести до 270 Вт тепла, т.е. не все процессоры Xeon Scalable 4-го поколения ему под силу охладить, в линейке есть модели с тепловым пакетом до 350 Вт. Что интересно, максимальная скорость комплектного 92-мм вентилятора достигает 5000 об/мин, при этом он способен подавать объём воздуха 77,7 кубических футов в минуту (CFM) и создавать давление 10,67 мм вод ст. Шум при этом достигает 43 дБ. Вентилятор оснащается двойным шарикоподшипником, наработка на отказ составляет 90000 часов.

Источники
SilverStone
hermitage akihabara
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#silverstone #системы охлаждения
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