Возможно, в Steam сборник тоже появится.

Saad Chaudhry, Unsplash

Слухи о приближении выпуска сборника-ремастера Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на популярных сторонних платформах цифровой дистрибуции игр появились ещё несколько месяцев назад. Похоже, что данное событие может состояться на этой неделе, так инсайдер billbil-kun в своём Twitter* утверждает, что сборник станет доступен в Epic Games Store 19 января и в течение недели его можно будет приобрести со скидкой в 50%. Информатор заработал безупречную репутацию, точно предсказывая различные акции и скидки. Также стоит напомнить, что Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, входит в список компаний, приостановивших деятельность в России.

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У billbil-kun нет точной информации по поводу выхода сборника в Steam, но скорее всего, он появится и там. Как отмечает инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в своей публикации на сайте Insider Gaming, признаки подготовки к этому заметили ещё в декабре прошлого года.

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Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выпустили в 2021 году, сборник был раскритикован, в частности, из-за обилия недоработок. Но в некоторых случаях, и их было немало, ностальгические чувства были так сильны, что техническое состояние игр и их огрехи уходили на второй план — встречались оценки выше среднего. Так или иначе, на платформе OpenCritic оценка релиза слабая, на момент написания 53 балла из 100.

Источники @BillbilKun в Twitter* Insider-Gaming * заблокирован в РФ