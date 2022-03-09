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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Приостанавливающие работу в России игровые компании могут потерять $3,4-миллиардный рынок
Значит, такова их судьба.
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Как известно, с момента начала боевых действий на территории Украины западные разработчики игр дружной когортой, взяв под козырёк, объявляли о приостановке продаж своих проектов в России, а в отдельных случаях ещё и в Республике Беларусь. На сегодняшний день продажу своих игр приостановили Activision Blizzard, Electronic Arts, CD Projekt, Bloober Team, Take-Two Interactive и Ubisoft, а коммерческую деятельность приостановила Epic Games. Сегодня к «санкциям» присоединилась WarnerMedia, в состав которой входят такие коллективы, как NetherRealm, WB Games и другие.

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Безусловно, российских геймеров, особенно тех, которые принципиально не ходят по морям под чёрным флагом, данное неудобство затронуло напрямую, и то ли ещё будет. Теперь же пора посчитать, что потеряют решившиеся на такой отчаянный шаг игровые издатели и разработчики. На этот счёт у издания GamesIndustry есть вполне серьёзный подкреплённый неподкупной статистикой ответ.

Как уточняют аналитики издания, за прошлый год рынок видеоигр в России оценивался в $3,4 млрд, при этом демонстрируя постоянный рост. Большую часть выручки генерировали мобильные игры ($1,4 млрд), на втором месте — игры для ПК ($1,2 млрд), ну и на третьем игры для консолей ($864 млн). Дополнительно некоторые представители индустрии решили отрезаться от белорусского игрового рынка, оцениваемого в $101 млн.

По статистике, на Россию приходится 6 % всего европейского рынка видеоигр, при этом на долю нашей страны приходится 12 % всей европейской выручки с PC-игр. Россия — шестой по объёму рынок игр в Европе и пятнадцатый — во всём мире.

Аналитики GamesIndustry связались с игровыми издательствами и попросили их прокомментировать долю России в их выручке. Большинство, ожидаемо, отказались; самой открытой оказалась CD Projekt, прямо заявившая, что на Россию приходится (приходилось) 5,4 % всей её выручки.

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Аналитики пришли к выводу, что отрезать себя от $3,4-миллиардного рынка — не самое разумное действие с точки зрения ведения бизнеса, какой бы ни была ваша позиция по тем или иным событиям в мире. Символические жесты, приводящие к таким потерям, могут дорого обойтись компаниям, у которых, между прочим, имеются акционеры и инвесторы.

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