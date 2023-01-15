Отличный вариант для компактных сборок.

Недавно Intel представила расширенную линейку процессоров Core 13-го поколения, включая модели с пониженным уровнем TDP. В числе таких моделей был Core i9-13900T, базовое энергопотребление этого 24-ядерного процессора удалось сократить до 35 Вт и при этом пиковая частота производительных P-ядер всё ещё достигает 5,3 ГГц при максимальной мощности 106 Вт. Интересная модель для компактных сборок, где зачастую крайне сложно реализовать охлаждение стандартных вариантов с базовым энергопотреблением 125 Вт и пиками примерно до 250 Вт, в случае флагманских моделей. Такие показатели мощности имеет и Core i9-12900K прошлого поколения, но новый 35-ваттный Core i9-13900T оказался быстрее него, сообщает Wccftech ссылаясь на результаты бенчмарка Geekbench.

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Тестовая система включала материнскую плату ASUS TUF Gaming B660M-PLUS WIFI и 64 ГБ оперативной памяти DDR5, процессор набрал 2178 баллов в однопоточном тестировании и 17339 баллов в многопоточном. По оценке специалистов Wccftech, типовые результаты Core i9-12900K в этих тестах 1901 и 17272 баллов соответственно, а значит новинка примерно на 15% быстрее в однопотоке и практически идентична флагману прошлого поколения в многопотоке. Если сравнивать с базовым Core i9-13900K, то ограниченные теплопакет и частоты снизили производительность примерно на 13,5% в одно- и на 29% в многопотоке.

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Таким образом, Core i9-13900T быстрее i9-12900K в однопотоке и показывает ту же производительность в многопотоке, меньшие частоты компенсируются вдвое большим количеством эффективных ядер. Рекомендованная стоимость Core i9-13900T в США составляет 549 долларов, столько же стоит обычный Core i9-13900, оба имеют интегрированную графику UHD770.

Источники Geekbench Wccftech