Но все их можно привести к общему знаменателю.

Специалисты YouTube канала Hardware Unboxed протестировали несколько самых доступных материнских плат AMD AM5 на базе чипсета X670/E и выяснили, что производительность систем на их основе может отличаться до 10%. Основной причиной стали не возможности подсистемы питания или её охлаждения, как можно было бы подумать, а настройки, которые платы устанавливают по умолчанию. В тесте приняли участие модели ASRock X670E PG Lightning, Gigabyte X670 Gaming X AX, MSI Pro X670-P WiFi и Asus Prime X670-P WiFi. Для полноты картины в тест включили одну из лучших AM5 плат на рынке, Gigabyte X670E Aorus Xtreme.

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В тестировании Cinebench R23 все четыре платы показали близкие результаты, по температуре в зоне VRM лучшей оказалась Gigabyte X670 Gaming X AX, с ней же система показывает меньшее энергопотребление. Небольшое преимущество по оценке в бенчмарке за Asus Prime X670-P WiFi. Разница объясняется максимальной тактовой частотой и, вероятно, настройками управления напряжением. Тестируемый AMD Ryzen 7 7700X на модели Asus достиг наибольшей частоты 5085 МГц, а на модели Gigabyte наименьшей — 5025 МГц. Однако в играх система на базе Gigabyte X670 Gaming X AX порой значительно опережала конкурентов, до 10% в Cyberpunk 2077. Флагманский вариант Gigabyte X670E Aorus Xtreme был лидером, но не сильно опережал Gaming X, примерно на 2%.

В Cyberpunk 2077 разница оказалась наибольшей. Источник: Hardware Unboxed, YouTube

Причина такой разницы по игровой производительности скрывалась в настройке таймингов оперативной памяти и выборе делителя для частоты контроллера памяти UCLK. Специалисты использовали для тестирования премиальный комплект DDR5-6000 и лидирующая в игровых тестах Gigabyte X670 Gaming X AX устанавливала самые низкие вторичные тайминги. Значения на остальных платах были куда выше, а MSI Pro X670-P WiFi в дополнение к этому устанавливала половинный делитель для UCLK, из-за чего была худшей в игровых тестах. Hardware Unboxed уведомили MSI о данном просчёте и получили ответ, что в следующей версии BIOS он будет устранён.

Специалисты признали, что если на всех платах выставить одинаковые настройки, то разницы в производительности между системами практически не будет. Лучшей платой в четвёрке тестируемых была признана Gigabyte X670 Gaming X AX, не только за счёт более высокой производительности, но и за счёт ряда других положительных качеств, подробнее о которых можно узнать из видео.

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