Отборная модель станет отличным подарком для оверклокера.

Intel объявила о доступности нового процессора в линейке Intel Core 13-го поколения — это флагманский Core i9-13900KS, впервые в истории предлагающий потребителям частоту до 6,0 ГГц «из коробки». Все характеристики, кроме тактовых частот и значений TDP, у нового процессора такие же, как у базовой модели Core i9-13900K: всего в процессоре 24 ядра, из которых 8 производительные, а 16 эффективные, кэш-памяти столько же. Что касается частот, пиковая и базовая частоты P-ядер увеличились на 200 МГц, повышение частоты P-ядер за счёт технологии Turbo Boost Max увеличилось на 100 МГц, на 200 МГц выросла базовая частота эффективных ядер. Одновременно с этим на 25 Вт выросло базовое энергопотребление, теперь оно составляет 150 Вт.

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Выход на пиковую частоту 6,0 ГГц в новом Core i9-13900KS возможен за счёт технологии Thermal Velocity Boost, поэтому многое в достижении максимальной производительности зависит от температуры, а значит системы охлаждения. Накануне специалисты Intel продемонстрировали видео, где под нагрузкой в тесте 7-zip два ядра процессора работали на частоте около 6,0 ГГц — для охлаждения использовалась жидкостная AIO система Corsair, но есть нюанс, остальные ядра были отключены.

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Наверняка любители разгона смогут подкорректировать настройки и добиться более агрессивной работы, для оверклокеров новый Core i9-13900KS будет крайне интересен, однако количество процессоров ограничено. В продажу Core i9-13900KS поступает сегодня по рекомендованной цене 699 долларов США.