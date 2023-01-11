Тест проводили в 7-zip при активности двух ядер.

Ожидалось, что Intel представит анонсированный ранее Core i9-13900KS вместе с остальной линейкой настольных процессоров Raptor Lake-S в рамках выставки CES 2023, но этого не произошло. Однако модель, впервые предлагающую частоту до 6,0 ГГц «из коробки», заметили в каталогах торговых площадок, а инсайдеры предсказывают, что продажи могут начать 12 января, т.е. уже завтра. Возможно, Intel планирует неожиданное объявление накануне старта продаж, в таком случае, его можно ожидать в ближайшее время. Накануне компания начала подогревать интерес публики, опубликовав на YouTube канале Intel Technology демонстрацию неназванного настольного процессора Raptor Lake, работающего на частоте 6,0 ГГц.

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Хотя модель названа не была, вероятно, это и есть ранее анонсированный компанией Intel Core i9-13900KS. Процессор работал при стандартных настройках на платформе с материнской платой ASUS Z790 и жидкостной системой охлаждения класса AIO от Corsair, передаёт VideoCardz, но активными были только два ядра. Ведущий специалист по техническому маркетингу в игровой индустрии корпорации Intel Джейсон Се (Jason Xie) продемонстрировал, как пара ядер работала на частоте около 6,0 ГГц в тесте 7-zip, на видео можно увидеть некоторые параметры работы системы в утилитах Intel XTU (Extreme Tuning Utility) и HWiNFO.

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