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Состоялся выпуск Google Chrome 109, последней версии веб-браузера с поддержкой Windows 7 и 8.1
В веб-браузере исправили 17 уязвимостей, добавили поддержку новых возможностей.
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Lauren Edvalson, Unsplash

Состоялся выпуск веб-браузера Google Chrome 109, он доступен для всех поддерживаемых операционных систем, включая Windows 7 и Windows 8.1, для которых версия 109 является последней — поддержка этих ОС завершилась накануне.

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В новой версии браузера исправили 17 различных брешей в безопасности, а также внедрили новые возможности. В дополнение к «Печенькам» (Cookies) теперь появились «Чипсы» (CHIPS) — это технология Cookies Having Independent Partitioned State, которая должна повысить приватность за счёт того, что Cookie-файлы можно будет записывать в отдельные разделы хранилища «Банки с печеньем» для каждого сайта. Cookie-файлы сторонних сервисов тоже будут записываться в отдельный раздел, выделенный под определённый сайт верхнего уровня, и считываться только в его контексте.

Следующим интересным нововведением является поддержка языка математической разметки MathML, он основан на XML, прост для понимания и легко интегрируется в HTML и SVG код. Далее по списку включение компонента под названием Origin Private File System (OPFS), который, в частности, должен повысить производительность операций доступа к файловой системе на устройствах под управлением Android.

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В числе других значимых обновлений, которые отмечают специалисты, улучшение возможностей для захвата окон и вывода звука на динамики для видеоконференций; поддержка новых стилей CSS и улучшение существующих, в частности, добавлено свойство hyphenate-limit-chars и единица длины lh, изменения коснулись возможностей @font-face и правил обработки некоторых свойств при отрисовке для соответствия поведению движкам Gecko и WebKit; для WebTransport включили BYOB (bring-your-own-buffer), что должно снизить нагрузку на буфер и память; а в интерфейс PerfomanceResourceTiming добавили поле для возврата кода ответа HTTP.

Источники
Google
gHacks
Neowin
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#google #google chrome
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