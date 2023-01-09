Специалисты сторонней платформы 0patch на платной основе предлагают ещё два года поддержки, в частности, для Windows 7, а также веб-браузера Edge 109. Для ОС можно будет надеяться и на бесплатные обновления.

Жизненный цикл Windows 7 и 8.1 окончательно завершается, завтра Microsoft должна выпустить для этих операционных систем последние обновления, после чего их поддержка прекратится. Стоит напомнить, что основной цикл поддержки Windows 7 составил 10 лет: доступна операционная система стала в октябре 2009 года и поддерживалась до января 2020, для корпоративных клиентов поддержку продлили на платной основе и завтра как раз-таки должно выйти последнее обновление по программе расширенной поддержки Extended Security Updates (ESU).

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Windows 8 появилась в 2012 году, а обновлённая Windows 8.1 стала доступна уже в 2013. Поддержка тоже завершается с завтрашним обновлением и дополнительный расширенный период в данном случае не предусмотрен, хотя инсайдеры ранее сообщали о возможности продления поддержки, но информация так и не подтвердилась. Если после обновлений не обнаружатся какие-либо существенные недочёты, то, скорее всего, более никаких исправлений для Windows 7 и 8.1 выходить не будет.

В случае Windows 7 и Windows Server 2008 R2 ещё два года дополнительной поддержки на платной основе предлагают специалисты сторонней платформы 0patch от компании Acros Security, сообщает gHacks. Стоимость такой поддержки в зависимости от типа лицензии составляет примерно от 25 до 35 евро в год на одно устройство. Периодически специалисты выпускают и бесплатные обновления, они доступны для установки в официальном клиенте 0patch Agent для личного, некоммерческого образовательного использования и в целях тестирования.

Кроме того, специалисты объявили о выпуске в рамках коммерческого обслуживания исправлений безопасности для браузера Microsoft Edge на операционных системах Windows 7 и Windows Server 2008 R2, после того как он получит обновление до версии 109 — версия Chromium 109 станет последней с поддержкой Windows 7 и 8.1.

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К сожалению, не только с браузерами возникают проблемы, новые версии многих других программ перестанут работать на устаревших ОС, сюда входят программы, созданные на базе фреймворка Qt6 и новее, могут возникнуть проблемы с программами на базе будущих версий Electron, да и просто многие проекты углубляются в возможности новых версий Windows, начиная использовать преимущества новых библиотек, которые в старых ОС отсутствуют.

Источники gHacks Neowin