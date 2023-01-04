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Intel Core i9-13900KS заметили во Франции с ценой около 950 евро
Пиковая частота этой модели 6,0 ГГц.
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Вчера Intel не объявила о выпуске специальной версии своего флагманского настольного процессора нового поколения, Core i9-13900KS, однако новинку уже заметили на торговых площадках, сообщает VideoCardz. Например, процессор пополнил каталог торговой сети LDLC во Франции и даже есть цена — практически 950 евро. На фоне рекомендованной цены до 823 долларов США для 12900KS прошлого поколения выглядит вполне правдоподобно. В Китае новинка тоже промелькнула на торговых площадках, упаковка 13900KS практически такая же, как у базовой модели 13900K, процессор находится внутри футляра, выполненного в виде кремниевой пластины. Среди замеченных отличий обозначения модели и то, что это специальное издание.

Источник: LDLC и VideoCardz

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Intel Core i9-13900KS является первым настольным процессором, тактовая частота которого достигает 6,0 ГГц. Такие значения доступны за счёт работы технологии Intel Thermal Velocity Boost (TVB), базовую частоту производительных ядер поднимут на 200 МГц, а за счёт работы технологии Turbo Boost Max 3.0 частота будет повышаться до 5,8 ГГц. По слухам, официальная дата начала продаж модели — 12 января.

Источники
LDLC
VideoCardz
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#intel #процессоры
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