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AMD представила 65-ваттные 12-, 8- и 6-ядерные процессоры Ryzen 7000 с поддержкой разгона
За счёт PBO старшая модель может прибавить 34% в многопоточной производительности.
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Линейка AMD Ryzen 7000 пополнилась накануне не только процессорами с 3D V-Cache, но и более доступными, с базовым тепловым пакетом 65 Вт: компания представила 12-, 8- и 6-ядерные модели с комплектными системами охлаждения: Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600.

Источник: AMD и AnandTech

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В продажу новинки поступят 10 января по рекомендованной цене от 229 долларов США (USD):

  • Ryzen 9 7900 — 429 USD
  • Ryzen 7 7700 — 329 USD
  • Ryzen 5 7600 — 229 USD

Таким образом, 65-ватнные процессоры от 120 до 70 USD дешевле вариантов X и при этом позволяют сэкономить на системе охлаждения, правда нужно ещё выяснить, насколько эффективны комплектные решения.

Источник: AMD и AnandTech

Более жёсткие лимиты энергопотребления не могли не отразиться на рабочих частотах, но, как отмечает AnandTech, разгон процессоров не заблокирован и обладатели продвинутых материнских плат могут рассчитывать на существенный прирост быстродействия за счёт технологии PBO, например, до 34% на Ryzen 9 7900 в многопотоке Cinebench R23.

Однако, если ориентироваться на применение с комплектной системой охлаждения в недорогой сборке, то рассчитывать стоит на частоты в рамках стандартных спецификаций. Так 12-ядерный Ryzen 9 7900 потерял 1 ГГц по базовой частоте, пиковая частота была уменьшена на 200 МГц. Для 8-ядерной модели Ryzen 7 7700 частоты урезали на 700 МГц и 100 МГц соответственно, а для 6-ядерной Ryzen 5 7600 — на 900 МГц и 200 МГц. По данным AMD, это даже положительно сказалось на удельной производительности на ватт — в многопотоке Cinebench R23 12-ядерный Ryzen 9 7900 оказался на 47% эффективнее варианта X.

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Источники
AMD
AMD at CES 2023, YouTube
AnandTech
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