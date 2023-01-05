Линейка AMD Ryzen 7000 пополнилась накануне не только процессорами с 3D V-Cache, но и более доступными, с базовым тепловым пакетом 65 Вт: компания представила 12-, 8- и 6-ядерные модели с комплектными системами охлаждения: Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600.
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В продажу новинки поступят 10 января по рекомендованной цене от 229 долларов США (USD):
- Ryzen 9 7900 — 429 USD
- Ryzen 7 7700 — 329 USD
- Ryzen 5 7600 — 229 USD
Таким образом, 65-ватнные процессоры от 120 до 70 USD дешевле вариантов X и при этом позволяют сэкономить на системе охлаждения, правда нужно ещё выяснить, насколько эффективны комплектные решения.
Более жёсткие лимиты энергопотребления не могли не отразиться на рабочих частотах, но, как отмечает AnandTech, разгон процессоров не заблокирован и обладатели продвинутых материнских плат могут рассчитывать на существенный прирост быстродействия за счёт технологии PBO, например, до 34% на Ryzen 9 7900 в многопотоке Cinebench R23.
Однако, если ориентироваться на применение с комплектной системой охлаждения в недорогой сборке, то рассчитывать стоит на частоты в рамках стандартных спецификаций. Так 12-ядерный Ryzen 9 7900 потерял 1 ГГц по базовой частоте, пиковая частота была уменьшена на 200 МГц. Для 8-ядерной модели Ryzen 7 7700 частоты урезали на 700 МГц и 100 МГц соответственно, а для 6-ядерной Ryzen 5 7600 — на 900 МГц и 200 МГц. По данным AMD, это даже положительно сказалось на удельной производительности на ватт — в многопотоке Cinebench R23 12-ядерный Ryzen 9 7900 оказался на 47% эффективнее варианта X.
- Источники
- AMD
- AMD at CES 2023, YouTube
- AnandTech