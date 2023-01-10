Хорошее обновление в преддверии выхода PCIe Gen5 накопителей.

Твердотельные накопители нового поколения M.2 SSD PCIe Gen5 были анонсированы на CES 2023 рядом производителей, например, вот один из вариантов с активной системой охлаждения. Тепловыделение PCIe Gen5 увеличилось и, чтобы сохранять скоростные показатели под высокой и длительной нагрузкой, производители решаются на установку дополнительных вентиляторов. Вероятно, интенсификация воздушных потоков, увеличивая теплоотдачу, также позволяет сделать радиатор меньше, но, если размер не важен, а дополнительный вентилятор не вызывает позитивных эмоций, можно присмотреться к сторонним решениям для дополнительного охлаждения SSD. В ассортименте компании Thermalright таких решений довольно много и недавно компания представила HR-09 2280 PRO BLACK — большой радиатор для M.2 SSD формата 2280, сообщает Guru3D.

реклама

Новинка является чёрной версией выпущенного в прошлом году HR-09 2280 PRO, и предлагает конструкцию, эффективно передающую тепло по всей теплообменной поверхности за счёт двух 6-мм тепловых трубок. Радиатор состоит из 33 рёбер толщиной 0,4 мм, расположенных с шагом 1,8 мм. Радиатор спроектирован так, чтобы в ширину не выступать за пределы монтажной площадки и тем самым создавать меньше помех для установки других компонентов. Внешние размеры системы охлаждения 24×86×74 мм, вес 90 г.

Источники Thermalright Guru3D