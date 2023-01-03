Пиковая скорость 14 ГБ/с, максимальный объём — 8 ТБ.

ADATA рассказала на CES 2023 про свои новые потребительские твердотельные накопители M.2 SSD формата 2280 с поддержкой PCIe Gen5 и NVMe 2.0, сообщает ITHome. Новинки получили активное охлаждение: небольшой вентилятор встроен в конструкцию радиатора для принудительной циркуляции воздуха по сквозным воздушным каналам радиатора. Сверху конструкция накрыта сплошной панелью с логотипом игрового бренда ADATA XPG и специальным рисунком.

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Компания заявляет о высокой эффективности системы охлаждения, в которой применяются запатентованные технологии, а также о высоких скоростных показателях — до 14 ГБ/с и 12 ГБ/с скорости последовательного чтения и записи соответственно. Что касается случайных операций блоками 4K — заявлена производительность до 2 млн IOPS. Более того, в линейке накопителей будут доступны модели внушительного объёма — до 8 ТБ включительно. Из оставшихся технических подробностей остаётся модель контроллера и это решение Silicon Motion под кодовым обозначением SM2508. Пока не уточняется, когда новинки появятся в продаже и по какой цене.

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