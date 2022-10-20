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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Инсайдер показал рендеры GeForce RTX 4070 FE — дизайн как у флагманов, но в двухслотовом исполнении
Вполне вероятно, что модель может стать оптимальным выбором сразу по нескольким критериям: производительность, цена, размеры, энергопотребление и нагрев.
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NVIDIA отменила выпуск упрощённой версии GeForce RTX 4080 на 12 ГБ с рекомендованной ценой от 899 долларов США и теперь потенциальные покупатели, нацеленные на данный ценовой сегмент, строят догадки, переименует ли компания RTX 4080 12 ГБ в RTX 4070 (Ti) и выпустит дешевле, или модель подвергнется более серьёзным изменениям. Некоторая информация о RTX 4070 появилась на YouTube канале Moore’s Law is Dead, уже известный многим инсайдер опубликовал рендеры модели, созданные, по его словам, на основе реальных фотографий.

Источник: Moore's Law is Dead, YouTube

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Если верить рендерам, то общий дизайн системы охлаждения RTX 4070 будет аналогичен тому, что используется во флагманских моделях RTX 4080 и RTX 4090. Это конструкция с двумя вентиляторами, расположенными по разные стороны. По сравнению с предыдущим поколением, размер вентилятора на обратной стороне увеличен, как и у флагманов RTX 40 — это позволило увеличить воздушный поток и снизить шум, напоминает VideoCardz со ссылкой на интервью инженера NVIDIA каналу Gamers Nexus на YouTube. Что касается толщины видеокарты, модель занимает два слота расширения.

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По информации Moore’s Law is Dead, отменённая RTX 4080 12 ГБ может превратиться в RTX 4070 (Ti), но, скорее всего, простым переименованием дело не ограничиться, спецификации могут незначительно изменить. Однако, как утверждает VideoCardz со ссылкой на источники среди партнёров компании, на данный момент спецификации RTX 4070 (Ti) не утверждены и более того, нет абсолютной уверенности в появлении RTX 4070 в исполнении Founders Edition.

Источник:
Moore's Law is Dead, YouTube
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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