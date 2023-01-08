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NVIDIA может подготовить две новые версии GPU AD104 для предполагаемых RTX 4070 и 4060 Ti
Возможно, ждать новинок придётся долго.
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Brad Starkey, Unsplash

NVIDIA представила на CES 2023 долгожданную GeForce RTX 4070 Ti, видеокарта обладает неплохим соотношением производительности к цене, если рассматривать рекомендованное значение 799 долларов США, и отличной эффективностью, демонстрируя уровень производительность RTX 3090, 3090 Ti и выше при заявленном TGP в 285 Вт. Следующими на очереди должны быть видеокарты среднего сегмента, предположительно, RTX 4070 и 4060. По информации ресурса Wccftech, компания NVIDIA уже готовит две новых версии графических процессоров (GPU) AD104 для подобных моделей.

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Сообщается, что новые GPU могут получить кодовые обозначения AD104-250 и AD104-251, номера версий намекают на незначительные отличия. Так в семействе Ampere подобным образом обозначали один и тот же GPU без каких-либо изменений в количестве функциональных блоков, тогда отличие заключалось в присутствии ограничений производительности в майнинге. Также утверждается, что новые видеокарты будут использовать печатную плату RTX 4070 Ti под кодовым обозначением PG141, но несколько более простые версии, энергопотребление TGP снизится до 200…250 Вт.

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Ждать новые модели, возможно, придётся долго, сроки специалистам Wccftech неизвестны, но есть предположения, что новинки представят на выставке Computex 2023, которая запланирована на май-июнь. По слухам, GeForce RTX 4070 может получить 5888 CUDA ядер и 12 ГБ GDDR6X видеопамяти.

Источники
Wccftech
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#nvidia #видеокарты
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Johan_888
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У 4070 (без Пи) будет шина 160 бит и 10гб памяти, у 4060 так вообще 128. Прогресс от хуаниты налицо
NVIDIA может подготовить две новые версии GPU AD104 для предполагаемых RTX 4070 и 4060 Ti
funnyguyyar
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