Подойдёт покупателям, заинтересованным в локальных многопользовательских играх.

Kamil S, Unsplash

Инсайдеры предсказывали появление новой версии игровой консоли Sony PlayStation 5 (PS5), якобы она будет более компактной и со съёмным дисководом. Пока о такой новинке подробностей нет, зато компания подготовила новые комплекты поставки с двумя геймпадами DualSense. Официально комплекты ещё не анонсированы, но их уже заметили в одном из австралийских магазинов, сообщает ресурс AltChar, вероятно, официальный анонс не заставит долго ждать.

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Новые комплекты стали доступны для предварительного заказа на сайте австралийской торговой сети EB Games с датой начала продаж 3 февраля 2023 года. Страница также включает изображения, демонстрирующие упаковку — на ней явно показана пара контроллеров, так что перепутать варианты поставки никак не получится. Судя по всему, в таком варианте будет доступна как цифровая, так и стандартная версия PS5. Как отмечается в описании, одной из целевых категорий комплекта являются покупатели, заинтересованные в локальных многопользовательских играх, впрочем, дополнительный контроллер в любом случае не будет лишним.