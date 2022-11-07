В Сети снова появились слухи о подготовке компактного варианта игровой консоли Sony PlayStation 5 (PS5), на этот раз ресурс The Leak cо ссылкой на источники сообщает о его возможном появлении в третьем квартале следующего года. Это будет существенное обновление дизайна, утверждает ресурс, как внешнего, так и внутреннего. В числе изменений уменьшенный размер, вес и отсутствие подставки для горизонтальной установки.
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Уменьшение размеров станет возможным за счёт дальнейшего совершенствования компонентов консоли с переходом на новые технологии производства, уменьшением рабочих напряжений, тепловыделения и системы охлаждения. Сохранит ли корпус свои необычные формы, не уточняется, но изменения могут намекать, что нет. В то же время источник считает, что хоть консоль и станет меньше, название Slim ей всё же не очень подойдёт. К третьему кварталу 2023 года с момента выхода оригинальной PS5 пройдёт три года. Аналогичный промежуток времени разделял релиз оригинальной PS4 и её Pro/Slim вариантов, но повторится ли история на этот раз?
Что касается перехода на более совершенные технологии, по слухам, компания уже использует 6-нм техпроцесс для производства SoC новой облегчённой версии PS5, об этом рассказал автор блога Angstronomics. Изначально использовался 7-нм техпроцесс TSMC и благодаря высокой совместимости, он позволил перейти на улучшенный 6-нм, но более продвинутые технологии, вероятно, потребуют уже существенных изменений в дизайне чипа и вряд ли это предвидится. Возможно, общая конструкция пройдёт оптимизацию по новым критериям и так появится новый вариант PS5.
Ранее инсайдер Том Хендерсон со страниц ресурса Insider Gaming сообщал, что в следующем году Sony планирует продать гораздо больше PS5 — это коррелирует с информацией The Insider об уменьшении размеров консоли, в частности, для увеличения поставок. Хендерсон же говорит о разработке версии со съёмным дисководом, что позволит унифицировать конструкцию, снизив производственные затраты.
- Источник:
- The Leak
- Angstronomics
- Insider Gaming