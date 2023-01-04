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Задействовать HDR для игр в Linux удалось одному из сотрудничающих с Valve разработчиков
В Halo Infinite, Deep Rock Galactic и Death Stranding работу HDR уже опробовали.
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Petar Vukobrat, Unsplash

Неожиданная приятная новость для любителей операционных систем Linux появилась накануне, один из разработчиков, связанных с компанией Valve, продвинулся во внедрении HDR для игр на Linux — об этом сообщает PCGamer. По крайней мере, над этой задачей работает известный в определённых кругах Джошуа Эштон (Joshua Ashton) — один из внештатных разработчиков, принимающий участие в развитии ключевых открытых проектов Valve, таких как DXVK и VKD3D-Proton. Задействовать HDR на Linux уже удалось в играх Halo Infinite, Deep Rock Galactic и Death Stranding, сообщают на своих страницах в Twitter* Эштон (@phys_ballsocket) и Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais, @Plagman2), который является одним из разработчиков Steam Deck.

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Специалисты PCGamer полагают, что если Valve удастся сделать HDR в Linux работоспособным для большинства игр, то следующая версия портативного компьютера Steam Deck 2 могла бы обзавестись ярким и красочным OLED дисплеем. Не факт, что это будет OLED, но более качественный дисплей в следующем Steam Deck планируется — об этом ранее рассказали сотрудники Valve.

Источники
@phys_ballsocket и @Plagman2 в Twitter*
PCGamer
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#игры #valve #linux #steam deck
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