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Нагрев некоторых Radeon RX 7900 XTX может быть связан с недостаточной заправкой испарительной камеры
Это объясняет изменение динамики нагрева при изменении положения видеокарты.
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Risto Kokkonen, Unsplash

Похоже, что история с высоким нагревом видеокарт AMD Radeon RX 7900 в самой горячей точке близится к завершению и предположение о проблемах с испарительной камерой, которое недавно сделал специалист Роман Хартунг (Roman der8auer Hartung), действительно может быть истинным. Накануне авторы ресурса ComputerBase отметили комментарий другого известного немецкого специалиста Игоря Валлоссека (Igor Wallossek), на своём ресурсе Igor’s LAB он отметил, что проблеме, вероятно, подвержена одна из партий Radeon RX 7900 XTX и первопричиной может являться недостаточная заправка испарительной камеры охлаждающей жидкостью. Специалист ссылается на свои источники в OEM каналах, однако информация пока не подтверждена.

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Недостаточная заправка испарительной камеры могла бы объяснить изменения в динамике нагрева и температурах при изменении положения видеокарты. Так Хартунг наглядно продемонстрировал, что в горизонтальном положении температуры растут быстрее и достаточно нескольких минут, чтобы в самой горячей точке (Junction Temperature) графический процессор достиг пиковой температуры. При недостаточной заправке конденсат не может вернуться в горячую сторону тепловой камеры, что объясняет описанное явление. Тем не менее, официальных комментариев нет и все высказывания специалистов пока стоит рассматривать не более чем догадки, хотя и достаточно правдоподобные.

Источники
Igor's LAB
ComputerBase
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#amd #видеокарты #amd radeon #amd radeon rx 7900
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