Если нет желания обновляться до Windows 11, то пока можно продолжать использовать Windows 10, даже на топовом Core i9-13900K.

Sunrise King, Unsplash

Владельцы новых систем с процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) или 13-го поколения (Raptor Lake) иногда сетуют на необходимость перехода с Windows 10 на Windows 11 для раскрытия потенциала архитектуры big.LITTLE, сочетающей большие и малые ядра. Считается, что планировщик в Windows 11 лучше работает с такими процессорами, но не всем нравится дизайн новой операционной системы, некоторые хотели бы задержаться на Windows 10, пока она всё ещё поддерживается Microsoft. Специалисты издания PCWorld показали, что новые гетерогенные процессоры Intel прекрасно работают в Windows 10 22H2 и, если желания переходить на Windows 11 нет, можно не беспокоиться о потере производительности, разницы практически нет.

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В тестировании PCWorld участвовала система на базе новейшего процессора Intel Core i9-13900K, материнской платы MSI MPG Z790 CARBON WIFI, 32 ГБ памяти DDR5-6000 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090. Использовались одинаковые настройки, предустановки ПО и одинаковые драйвера для обеих систем. Тесты проводились в различных бенчмарках, в том числе, имитирующих реальные рабочие нагрузки в офисных задачах, обработке контента.

В большинстве тестов Windows 11 выигрывала, но преимущество зачастую не выходило за пределы 5%. Более существенная разница, до 6…7%, наблюдалась в тестовых сценариях Nero Score 3.2 AI Tagging и AVC Decode & Encode. В свою очередь, Windows 10 была быстрее в однопотоке Cinebench R23, конвертировании 4K видео в формат H265, в тестовом сценарии UL Procyon 2.1 Photo Editing и Office 365, а также в одном из сценариев тестирования Chrome 107.

В поисках преимуществ планировщика Windows 11 специалисты также запускали несколько тестов одновременно, но и в этом случае разница между Windows 10 и 11 была минимальна. В играх тоже практически никакой разницы, то одна, то другая операционная система показывает преимущество в пару-тройку кадров.

Специалисты обнаружили некоторые отличия между системами при включении/отключении интегрированной графики, а также отметили, что, возможно, преимущество Windows 11 будет выше, если отключить одну из функций безопасности — изоляцию ядра. Но при настройках по-умолчанию, разницы практически нет.





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Важно отметить, что специалисты тестировали самые современные сборки, в случае Windows 10 это очень важно — в обновлении 22H2 были внесены изменения для процессоров Raptor Lake, существенно повлиявшие на производительность. Это демонстрирует исследование от ресурса HWCooling, например, DOOM Eternal показывает до 30% более высокую частоту кадров на Windows 10 22H2, по сравнению с версией 21H2 (использовался Core i9-13900K).