Видеокартам приписывают уровень частот более 2 ГГц.

Vishnu Mohanan, Unsplash

Несколько месяцев назад в Сети уже появились первые слухи о подготовке мобильной серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, позже специалисты Wccftech дополнили их информацией об ожидаемых уровнях производительности, а теперь ресурс публикует предполагаемые уровни частот и энергопотребления будущих моделей.

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Похоже, что инсайдеры определились со стартовой линейкой, флагманской всё же впервые должна стать модель «класса 90» — GeForce RTX 4090 16 ГБ. За ней следуют RTX 4080 12 ГБ, RTX 4070 и 4060 на 8 ГБ, замыкает группу RTX 4050 на 6 ГБ. Мобильные модели как бы на шаг позади настольных, например, для RTX 4090 якобы будут использовать графический процессор GN21-X11, адаптацию настольного AD103 от RTX 4080.

Как и ранее, одна и та же модель будет встречаться с разными конфигурациями мощности, для флагманских моделей это будет диапазон 150…175 Вт с возможностью динамического увеличения Dynamic Boost ещё на 25 Вт. Пиковые частоты для уровня 150 Вт достигают 2,28 ГГц у модели RTX 4080, но лидером по частотам является младшая модель RTX 4050, ей в Wccftech приписывают буст до 2370 МГц при целевом TGP около 115 Вт.

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В синтетических бенчмарках новые флагманы могут быть до 30% быстрее своих аналогов предыдущего поколения, но больший прирост производительности ожидают от моделей среднего и начального класса, от 30% до 50%. По слухам, презентация мобильной линейки состоится на CES 2023.

Источники Wccftech