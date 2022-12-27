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KINGMAX представила серию DDR5 Horizon с частотой до 6000 МГц, профилями AMD EXPO и Intel XMP 3.0
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами.
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Компания KINGMAX расширила портфолио оперативной памяти новой серией DDR5 под названием Horizon. В серии представлены модули и парные комплекты со спецификациями DDR5-5200, DDR5-5600 и DDR5-6000 CL36 при напряжении 1,25 В, встроенными профилями Intel XMP 3.0 и AMD EXPO. Объём модулей 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ. Заявлена полная совместимость с процессорами Intel Raptor Lake 13-го поколения, AMD Ryzen 7000, платами на базе чипсетов Intel Z790 и AMD 600-серии — модули прошли проверку QVL у большого числа ведущих производителей материнских плат. Модули Horizon оснащаются алюминиевыми радиаторами тёмно-серого цвета.

Источник: KINGMAX

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В числе других достоинств KINGMAX отмечает применение отборных микросхем, соответствующих критериям JEDEC, бессвинцовое производство, соблюдение требований деклараций соответствия RoHS и CE, а также строгие проверки качества и испытания перед поставкой. Кроме того, производитель напоминает основные преимущества DDR5 перед прошлым поколением: двойные независимые подканалы делает обработку данных эффективнее, встроенная коррекция ошибок повышает надёжность, а встроенная в модуль интегральная схема управления питанием (PMIC) обеспечивает более стабильное и равномерное питание. Цены и сроки доступности не уточняются.

Источники
KINGMAX
TechPowerUp
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#ddr5 #оперативная память #kingmax
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