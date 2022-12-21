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В ЕЭК заметили заявку на регистрацию видеокарт Inno3D GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4070
Возможно, RTX 4070 тоже планирует представить в ближайшее время.
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Brad Starkey, Unsplash

Длинная серия слухов, появление NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti на страницах торговых сетей, сайтах некоторых производителей уже не позволяют сомневаться в скором выпуске видеокарты, его ожидают в начале января. Понемногу внимание переходит к следующей модели RTX 4070, недавно один из инсайдеров предсказал, что она может получить графический процессор с тем же количеством CUDA-ядер, что и RTX 3070, а подсистема памяти предложит 36 МБ кэша L2 и 12 ГБ 192-битной GDDR6X видеопамяти 21 Гбит/с. Когда модель появится, точно неизвестно, но компания Ask Technology Group Limited, стоящая за торговой маркой Inno3D, зарегистрировала данное наименование в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz.

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Карточка Inno3D включает две видеокарты NVIDIA — это GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4070. Возможно, информация о базовой модели тоже появится на CES 2023, выставка обещает быть крайне насыщенной. В том числе, ожидается большое расширение настольных и мобильных платформ от AMD, NVIDIA и Intel, поэтому не исключено, что RTX 4070 тоже уделят внимание, правда VideoCardz всё же отмечает, что точная дата выпуска для модели не установлена.

Источники
ЕЭК
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #inno3d
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