Новые прогнозы об ещё одной ожидаемой видеокарте среднего сегмента.

Brad Starkey, Unsplash

В следующем году NVIDIA продолжит расширять линейку видеокарт GeForce RTX 40, ожидается, что на выставке CES 2023 компания может представить не только RTX 4070 Ti, но и другие модели, как настольные, так и мобильные. Ещё одной из возможных настольных новинок может стать базовый вариант RTX 4070 и о последних изменениях в конфигурации этой модели рассказал инсайдер, известный в Twitter* под псевдонимом @kopite7kimi.

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По информации инсайдера, RTX 4070 будет основываться на графическом процессоре AD104 версии 250-A1, в нём активными останутся 5888 CUDA-ядер — столько же, сколько у RTX 3070. Массив кэш-памяти 2-го уровня урежут до 36 МБ, видеопамять — 12 ГБ 192-битной GDDR6X на чипах 21 Гбит/с.

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Даже, если количество CUDA-ядер и некоторых других функциональных блоков RTX 4070 и 3070 одинаково, новинка выглядит интереснее за счёт поддержки новых технологий, наличия увеличенного кэша 2-го уровня и более быстрой подсистемы памяти. Но вопрос в цене, если RTX 3070 стоила 499 долларов США, то сколько будет стоить RTX 4070 с учётом того, что RTX 4070 Ti приписывают ценник 849…899 долларов США. Наконец, инсайдер предсказывает, что энергопотребление RTX 4070 может ограничиться значением 250 Вт.

Источник: @kopite7kimi в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ