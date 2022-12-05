Исходя из этого, презентацию нужно ожидать во время CES 2023.

Brad Starkey, Unsplash

Многочисленные слухи указывают, что презентация видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti состоится на выставке CES 2023 — вполне ожидаемо, поскольку данная модель должна представлять из себя переименованную RTX 4080 12 ГБ, которую планировали выпустить в ноябре, но отменили. Сегодня в Сети заметили ещё одно подтверждение презентации и старта продаж в начале января, итальянская торговая сеть Drako.it разместила на сайте карточку нестандартного варианта RTX 4070 Ti в исполнении TUF Gaming OC от компании ASUS, сообщает Wccftech. Цена не указывается, зато есть счётчик, показывающий 31 день до начала продаж, т.е. они запланированы на 5 января.

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Ранее специалисты Wccftech уже говорили о предполагаемом графике запуска GeForce RTX 4070 Ti, презентация видеокарты должна состояться 3 января, уже на следующий день пресса публикует обзоры видеокарты и далее к началу продаж. Кроме идентификатора модели 90YV0IJ0-M0NA00, карточка товара более никакой интересной информации не содержит, приведённые изображения не относятся к RTX 4070 Ti, отмечает ресурс.