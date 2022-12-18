Розничный образец процессора снова протестировали.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Intel Core i5-13400 уже появился в некоторых торговых сетях стран Азии, небольшие обзоры процессора публикуют сами продавцы, вероятно, чтобы привлечь больше внимания к новинке, которая может стать следующим «народным» выбором при сборке игровых ПК начального и среднего класса. По конфигурации больших и малых ядер i5-13400 повторяет i5-12600K, отличаясь заблокированным множителем, меньшим теплопакетом и меньшими частотами. В случае применения кристалла степпинга C0 (считается, что это Alder Lake) объёмы кэш-памяти у процессоров тоже одинаковые. Какова разница в производительности между моделями при выполнении рабочих задач, выяснили специалисты вьетнамской торговой сети Nguyen Cong Computer.

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Всё-таки больший теплопакет и частоты делают i5-12600K лидером, в однопотоке Cinebench R23 модель на 5,6% быстрее, в многопотоке на 12%, на 5% меньше времени занял рендеринг сцены BMW27 в Blender, а в сценариях Puget Systems для Adobe Premiere и Photoshop процессор получил оценки на 2% и 4% больше соответственно, по сравнению с i5-13400. Преимущество i5-12600K было очевидным, но далеко не везде оно значительное, конечно, i5-12600K можно разогнать, но стоимость сборки под разгон существенно выше и по соотношению производительности к цене i5-13400 смотрится интереснее.

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Официальные цены ещё неизвестны, но в каталоге канадского PC Canada коробочные версии i5-13400 появились по цене около 329 канадских долларов (CAD) за вариант с интегрированной графикой и 292 CAD за вариант без неё — примерно от 8 до 15% дороже рекомендованной цены предшественника. Если сравнивать с рекомендованными ценами i5-12600K, то i5-13400 примерно до 30% дешевле, а если к этому ещё прибавить экономию на материнской плате и охлаждении, то на отставание i5-13400 в тестах вообще можно не обращать внимания.