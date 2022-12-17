Модель может занять место самого быстрого мобильного процессора нового поколения.

Ожидается, что компания Intel представит во время выставки CES 2023 множество процессоров Core 13-го поколения для настольных и мобильных платформ. Что касается последних, предсказывают презентацию нескольких категорий, включая высокопроизводительную HX — адаптации настольных вариантов в корпусе BGA. В прошлом поколении флагманами HX были 16-ядерные (8P+8E) Core i9-12950HX и 12900HX. Новая модель, 24-ядерный (8P+16E) Core i9-13900HX, уже отметилась в Сети, но похоже, что это далеко не флагманский процессор. Ресурс Wccftech сообщает о подготовке Core i9-13980HX.

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По представленной информации, первоначально флагманом линейки должен был стать Core i9-13900HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, но в компании якобы решили создать модель, которая будет предлагать самую высокую производительность в сегменте — так появился 13980HX. Поскольку 24-ядерная конфигурация является максимальной, оставалось только повышать частоты, модели приписывают пиковую частоту до 5,6 ГГц — это на 200 МГц выше, чем у 13900HX.

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Как считают в Wccftech, на CES 2023 также будут представлены производительные ноутбуки на базе новых процессоров Intel 13-го поколения и новой мобильной графики NVIDIA GeForce RTX 40. Например, ресурс ITHome сообщал накануне, что такую модель может представить компания ASUS, но это не точно. Официальный тизер о подготовке 18-дюймового ноутбука выпустила компания Alienware, а в Geekbench видели новый Razer Blade 18, модель была основана на Core i9-13900HX.

Источники Wccftech ITHome