Похоже, компания готовит ноутбук с мобильным процессором настольного уровня.

Taylor R, Unsplash

Похоже, компания Razer занимается разработкой нового 18-дюймового производительного игрового ноутбука в серии Blade и это особенная модель — в ней используется ещё неанонсированный процессор Intel Core i9-13900HX. Информация о ноутбуке появилась в базе данных Geekbench, кто-то протестировал модель с кодовым обозначением Razer Blade 18 (RZ09-0484), сообщает VideoCardz, отмечая, что это будет первый ноутбук Razer с процессором Intel класса HX.

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Процессоры Intel класса HX особенны тем, что фактически являются аналогами соответствующих настольных моделей в корпусе формата BGA для установки в ноутбуки. Таким образом, Core i9-13900HX, как и его настольный собрат i9-13900K, предложит конфигурацию ядер 8P+16E — всего 24 ядра и 32 потока. Данные в отчёте Geekbench подтверждают, что это модель Raptor Lake с объёмом кэш-памяти L2 на ядро 2 МБ, конкретно в данном тесте процессор разогнался до 5,4 ГГц. Ещё недавно сложно было себе представить такую мощь в ноутбуке, но теперь это реальность и другие компоненты системы будут под стать процессору, поэтому не удивительно, что мы видим крупную 18-дюймовую модель ноутбука, где больше пространства для расположения компонентов и охлаждения.

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Оценка Intel Core i9-13900HX в тестовой платформе Razer составила 2063 и 20164 балла для одно- и многопоточного режима соответственно. Сравнительные данные VideoCardz показывают, что в однопотоке новинка на 13,5% быстрее Core i9-12950HX, а в многопотоке — на 45%.