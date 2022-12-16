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GIGABYTE готовит к выпуску оверклокерскую плату AORUS B650E TACHYON для платформы AMD AM5
Материнские платы уже рассылают специалистам для тестирования, появились первые фото.
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Unervi González, Unsplash

Материнские платы AMD AM5 доступны уже несколько месяцев, но появились ещё не все модели для любителей экстремального разгона. Cообщалось, что компания GIGABYTE занимается разработкой материнской платы AM5 в рамках своей оверклокерской серии Tachyon, причём выбором для неё стал не флагманский чипсет X670E на базе двух микросхем под кодовым названием Promontory 21 (PROM21), а B650E на базе одной. Известный профессиональный оверклокер под псевдонимом SkatterBencher подтвердил эту информацию, опубликовав в своём Twitter* @skatterbencher первое живое фото материнской платы AORUS B650E TACHYON.

Источник: @skatterbencher в Twitter* и VideoCardz

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Собственно, более продвинутый X670E и не нужен, только усложнит разводку, а дополнительные линии PCIe установлению рекордов разгона не помогут. Всё необходимое B650E предоставит, как отмечает Wccftech, на плате присутствует четыре слота M.2, в частности, с поддержкой PCIe Gen5, по одному разъёму PCIe Gen 5 и Gen 4 для установки плат расширения и видеокарт, а также четыре разъёма SATA III.

Как видно на фотографии, AORUS B650E TACHYON обладает всеми атрибутами материнской платы, созданной для разгона. В первую очередь внимание привлекает массивная система охлаждения подсистемы питания, крупные радиаторы скрывают компоненты, так что количество фаз точно подсчитать не удастся, но сомнений нет, что там их много. На плате есть два коннектора питания 8-Pin, второй не виден из-за радиатора. В нижней части есть индикатор POST кодов, кнопки включения и, вероятно, изменения множителя процессора, ряд кнопок для сброса настроек BIOS, перезагрузки и т.д. В разных точках платы располагаются дополнительные переключатели, есть точки для измерения напряжений. Для установки оперативной памяти только пара слотов, максимальные частоты памяти доступны при установке одного или двух модулей.

Официального анонса материнской платы от GIGABYTE ещё не было, но, судя по всему, ждать осталось не долго. Можно ожидать, что плату представят тоже на CES 2023, а пока тестовые экземпляры рассылают специалистам для оценки и тестирования. Возможно, подробности о плате появятся на YouTube канале SkatterBencher.

Обновлено

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На плате два коннектора питания 8-Pin, а не один.

Источник:
@skatterbencher в Twitter*
VideoCardz и Wccftech
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#amd #материнские платы #gigabyte #разгон #amd am5
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