Одной из таких плат может стать новая модель Tachyon от Gigabyte.

Производители материнских плат начинают подробнее представлять свои решения для платформы AMD AM5. Вчерашнее мероприятие AMD Meet The Expert было сосредоточено на ранее анонсированных продвинутых материнских платах X670/E, о моделях B650 пока информации нет, но кое-какие интересные детали всё же удалось выяснить. Похоже, что чипсет B650 будет использоваться даже для самых продвинутых материнских плат.

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Отвечая на вопросы зрителей, представитель компании GIGABYTE Софос Ойконому (Sofos Oikonomou) подтвердил, что для сокета AM5 выпустят продвинутую материнскую плату серии Tachyon для профессиональных оверклокеров, но она будет основана не на чипсете X670, сообщает редактор ресурса Wccftech Хассан Муджтаба (Hassan Mujtaba) в своём Twitter. Детали не уточняются, но похоже, что для материнской платы могут использовать чипсет B650, возможно, его Extreme версию, которая официально не представлена, но упоминается рядом инсайдеров.

«Представитель компании Gigabyte Софос Ойконому заявил, что материнская плата Tachyon для сокета AM5 действительно появится, но она будет основана на другом чипсете, а не на X670, так что, скорее всего, перед нами продукт B650(E)» @hms1193 в Twitter* — Хассан Муджтаба

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Чипсет B650 поддерживает разгон процессора и оперативной памяти, в материнских платах на его основе можно реализовать поддержку PCIe 5.0 для видеокарт и твердотельных накопителей M.2. В отличие от флагманских X670/E, чипсет B650 состоит из одной микросхемы, что, вероятно, ограничит возможности подключения.

Источник: @hms1193 в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ